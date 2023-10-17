"Ситуация со ставками похожа на "тангентополи" (коррупционная система в Италии с участием мафии и политиков, которую ликвидировали в 1992-93 годах – прим.) – 40 игроков делают ставки. Зависимость от азартных игр распространяется как лесной пожар.

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Я приведу доказательства – Ювентус все знал. Все, от спортивного директора до генерального директора, знали, что игроки делали ставки. Полиция взяла телефон Фаджиоли, увидела его чаты. После этого связалась с Дзаньоло и Тонали. Они имели общие чаты, потому что они играют друг с другом в Playstation, рассказывают обо всех этих вещах как нормальные.

Бонуччи отказался оставаться в Ювентусе. В чате с Фаджиоли он писал "Хватит, хватит, хватит", этим показав, что клуб знал", – приводит слова Короны Goal со ссылкой на La Zanzara.

Напомним, что из-за скандала со ставками из состава сборной Италии были исключены Николо Дзаньоло и Сандро Тонали, которые стали подозреваемыми. Если их вина будет доказана, то им грозит до 3 лет заключения. Что касается Бонуччи, то экс-капитан Ювентуса перебрался прошлым летом в Унион Берлина на правах свободного агента, отдав туринцам 12 лет карьеры.

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