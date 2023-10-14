В победе сборной Италии над Мальтой никто не сомневался. Вопрос был только в том, на какой счет поставили футболисты "Скуадры Адзурры". Или на каких авторов голов – журналист Юрий Шевченко, например, призвал ставить на точный выстрел Джакомо Бонавентуры.

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И не прогадал. Димарко в центре поля перехватил вынос мальтийцев, сбросив мяч на ход Кину, а тот прорвался к линии штрафной. В жесткой борьбе мяч отскочил к Бонавенутре, а тот пробил с разворота – точно в дальнюю девятку. Таким образом, хавбек Фиорентины стал самым возрастным автором дебютного гола за сборную Италии (Джакомо сделал это в 34 года и 53 дня).

На 44-й минуте подопечные Лучано Спаллетти удвоили преимущество. Берарди в касание перевел мяч на правый фланг и побежал открываться в штрафной – Барелла выкатил ему точную передачу, а Доменико закрутил сферу в дальний угол. 2:0! На 64-й же минуте легенда Сассуоло довел дело до разгрома.

Распадори прорвался по левому флангу и прострелил на 11 метров, однако Кин при замыкании не попал по мячу – зато его подхватил Берарди. Доменико бахнул в ближнюю девятку. 3:0 Это его первый дубль за сборную Италии и 8-й гол за "Скуадру" в целом. С момента дебюта в составе национальной команды (то есть, 7 октября 2020 года) никто не забивал за "адзурри" чаще.

Точку во встрече поставил Фраттези, сместившийся с правого фланга и пробивший метров с 20-ти. Ему ассистировал Удоджи – фулбек Тоттенхэма выполнил дебютный ассист за сборную Италии. Финальный свисток зафиксировал победу подопечных Лучано Спаллетти со счетом 4:0. Апеннинцы догнали Украину по очкам и вернулись на второе место благодаря победе над "сине-желтыми" в Милане.

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