"Ситуація зі ставками схожа на "тангентополі" (корупційна система в Італії за участі мафії та політиків, яку ліквідували у 1992-93 роках – прим.) – 40 гравців роблять ставки. Залежність від азартних ігор поширюється як лісова пожежа.

Зірка збірної Італії визнав залежність від ставок і хоче лікуватися

Я наведу докази – Ювентус все знав. Усі, від спортивного директора до генерального директора, знали, що гравці робили ставки. Поліція взяла телефон Фаджіолі, побачила його чати. Після цього сконтактувала з Дзаньйоло та Тоналі. Вони мали спільні чати, тому що вони грають один з одним у Playstation, розповідають про всі ці речі як нормальні.

Бонуччі відмовився лишатися в Ювентусі. У чаті з Фаджіолі він писав "Досить, досить, досить", цим показавши, що клуб знав", – наводить слова Корони Goal з посиланням на La Zanzara.

Нагадаємо, що через скандал зі ставками зі складу збірної Італії були виключені Ніколо Дзаньйоло та Сандро Тоналі, які стали підозрюваними. Якщо їхня провина буде доведена, то їм загрожує до 3 років ув'язнення. Щодо Бонуччі, то екс-капітан Ювентуса перебрався минулого літа до Уніон Берліна на правах вільного агента, віддавши туринцям 12 років кар'єри.

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