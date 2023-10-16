Хавбек Ньюкасла и сборной Италии Сандро Тонали решил не скрывать, что испытывает проблемы с лудоманией.

На днях Тонали и Дзаньоло попали в скандал. Появилась информация, что футболисты делали ставки. И если Николо утверждает, что играл только в казино, то Сандро грозит длительная дисквалификация из-за тотализатора. Скорее всего, он пропустит Евро-2024.

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Тонали решил помочь следствию и признал свою вину в разговорах с прокурорами, сообщает Gazzetta Dello Sport. Хавбек признался, что имеет зависимость, и выразил желание начать лечение от игромании. Таким образом, он хочет получить меньшее наказание.

Сандро последовал примеру ситуации с Фаджиоли, который достиг согласия с прокурорами из-за сотрудничества. Однако для Тонали все может сложиться хуже. Его хотят показательно наказать, чтобы показать недопустимость игры на ставках для футболистов.

Тонали летом перешел из Милана в Ньюкасл за 64 миллиона евро. Расследование займет несколько месяцев. Сандро могут насильно направить на собрание лудоманов.