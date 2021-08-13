23-летний опорный хавбек Сассуоло согласовал личный контракт с туринцами, сообщает журналист Николо Скира в своем Twitter. Срок контракта – до 2026 года.

"Возможно, Ювентусу легче подписать Пьянича, чем Локателли": гендир Сассуоло издевается над туринским гигантом

Вскоре представители Ювентуса и Сассуоло проведут финальную встречу, чтобы окончательно закрыть сделку по Локателли. Туринцы планируют арендовать итальянца на сезон с опцией последующего выкупа за 35 миллионов евро. Сам Мануэль будет зарабатывать в новом клубе 3 млн. Ранее сообщалось, что "черно-зеленые" отказались продавать своего игрока.

К слову, Мануэль Локателли стал полноценным игроком Сассуоло в 2019-м, переехав из Милана. Именно во время выступлений за "черно-зеленых" его стали вызывать в сборную Италии, а на Евро-2020 он стал одним из открытий, проведя пять матчей и забив дважды.

Роналду – унікальний: Жоржінью виграв Євро та ЛЧ і "закрив" легендарну десятку, але "Золотий м'яч" дістанеться Мессі