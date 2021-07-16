Ювентус столкнулся с трудностями в переговорах по Мануэлю Локателли.

Сассуоло не отпустит Мануэля Локателли в Ювентус на правах аренды с обязательным правом выкупа за 30 млн евро, сообщает журналист Фабрицио Романо в Twitter.

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Приемлемой ценой за 23-летнего хавбека в лагере Сассуоло считают 40 млн евро, и именно такую сумму за Мануэля уже предложил лондонский Арсенал.

Напомним, игрок хорошо себя проявил на Евро-2020, где помог итальянцам завоевать золотые медали. В прошлом сезоне Серии А Локателли провел 34 матча, в которых отметился 4 голами и двумя ассистами.

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