Сассуоло ответил отказом Ювентусу на предложение по Локателли
23:05 - Читати українською
Ювентус столкнулся с трудностями в переговорах по Мануэлю Локателли.
Сассуоло не отпустит Мануэля Локателли в Ювентус на правах аренды с обязательным правом выкупа за 30 млн евро, сообщает журналист Фабрицио Романо в Twitter.
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Приемлемой ценой за 23-летнего хавбека в лагере Сассуоло считают 40 млн евро, и именно такую сумму за Мануэля уже предложил лондонский Арсенал.
Напомним, игрок хорошо себя проявил на Евро-2020, где помог итальянцам завоевать золотые медали. В прошлом сезоне Серии А Локателли провел 34 матча, в которых отметился 4 голами и двумя ассистами.
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