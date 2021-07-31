"Завтра у нас будут переговоры с Ювентусом по Локателли. Он хочет присоединиться к Юве. Мы были бы рады продать Мануэля туринцам, но они не платят соответствующую сумму. Арсенал сделал предложение, теперь еще один английский клуб в гонках.

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Локателли хочет присоединиться к Юве, но им нужно договориться с нами. Он может и остаться. Мы не будем продавать своих звезд после 8 августа. Возможно, Ювентусу легче подписать Пьянича, чем Локателли", – добавил Карневалли, смеясь.

Напомним, хавбек Сассуоло хорошо выступил на Евро-2020, где помог итальянцам добыть золотые медали. В прошлом сезоне Серии А Локателли провел 34 матча, в которых отметился 4 голами и 2 ассистами.

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