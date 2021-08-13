23-річний опорний хавбек Сассуоло узгодив особистий контракт із туринцями, повідомляє журналіст Ніколо Скіра у своєму Twitter. Термін контракту – до 2026 року.

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Незабаром представники Ювентуса й Сассуоло проведуть фінальну зустріч, щоб остаточно закрити угоду щодо Локателлі. Туринці планують орендувати італійця на сезон із опцією подальшого викупу за 35 мільйонів євро. Сам Мануель зароблятиме в новому клубі 3 млн. Раніше повідомлялось, що "чорно-зелені" відмовили продавати свого півзахисника.

До слова, Мануель Локателлі став повноцінним гравцем Сассуоло у 2019-му, перебравшись із Мілана. Саме під час виступів за "чорно-зелених" його почали викликати у збірну Італії, а на Євро-2020 він став одним із відкриттів, провівши п'ять матчів та забивши двічі.

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