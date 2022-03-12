Сегодня Закарпатье отправило первых 80 детей-футболистов в Италию, где их ожидает туринский клуб, информирует официальный сайт Закарпатской ОВА.

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Европейские клубы совместно с УАФ создали механизм транспортировки детей из "горячих" регионов Украины в тренировочные базы на территории Европы. В Италии они смогут тренироваться, питаться, проживать и учиться на средства иностранных клубов.

Напомним, Украина уже 17-й день сопротивляется российскому оккупанту. Наши воины героически защищают территорию, а волонтеры вместе с европейскими партнерами пытаются поддерживать здоровую жизнедеятельность в стране.

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