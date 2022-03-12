Сьогодні Закарпаття відправило перших 80 дітей-футболістів до Італії, де на них очікує туринський клуб, інформує офіційний сайт Закарпатської ОВА.

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Європейські клуби спільно з УАФ створили механізм транспортування дітей з "гарячих" регіонів України до тренувальних баз на території Європи. В Італії вони матимуть можливість тренуватися, харчуватися, проживати та навчатися коштом іноземних клубів.

Нагадаємо, Україна вже 17-й день чинить спротив російському окупанту. Наші воїни героїчно захищають територію, а волонтери разом з європейськими партнерами намагаються підтримувати здорову життєдіяльність в країні.

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