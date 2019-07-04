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Ювентус сделал первое предложение Аяксу по трансферу Де Лигта

11:46 83 Читати українською
Ювентус сделал первое предложение Аяксу по трансферу Де Лигта
Маттейс Де Лигт / Фото Marca

Потенциальный трансфер капитана Аякса Маттейса Де Лигта в Ювентус стал ближе к осуществлению.

Ювентус отправил Аяксу первый официальный запрос о трансфере Маттейса Де Лигта, сообщает Sky Sport Italia.

Де Лигт в Ювентус: сумма трансфера может вырасти до 80 млн евро

Руководство туринцев готовы заплатить за 19-летнего защитника 55 млн евро, а также дополнительные бонусы, которые могут увеличить сумму компенсации еще на 10 млн.

На самого игрока в лагере действующего чемпиона Италии уже ожидает 5-летний контракт с зарплатой в 12 млн евро в год.

В прошлом сезоне чемпионата Нидерландов капитан Аякса провел 33 матча, в которых отметился тремя голами и совершил столько же ассистов.

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