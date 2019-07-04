Ювентус зробив першу пропозицію Аяксу щодо трансферу Де Лігта

Потенційний трансфер капітана Аякса Маттейса Де Лігта в Ювентус вже ближчий до здійснення.

Ювентус надіслав Аяксу перший офіційний запит щодо трансферу Маттейса Де Лігта, повідомляє Sky Sport Italia.

Де Лігт в Ювентус: сума трансферу може вирости до 80 млн євро

Керівництво туринців готові заплатити за 19-річного захисника 55 млн євро, а також додаткові бонуси, які можуть збільшити суму компенсації ще на 10 млн.

На самого гравця у таборі чинного чемпіона Італії вже очікує 5-річний контракт із зарплатою у 12 млн євро на рік.

В минулому сезоні Ередивізі капітан Аякса провів 33 матчі, в яких відзначився трьома голами і здійснив стільки ж асистів.

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