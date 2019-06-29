Де Лигт в Ювентус: сумма трансфера может вырасти до 80 млн евро

Аякс намерен хорошо заработать на трансфере своего защитника Маттейса Де Лигта.

Ювентус может заплатить Аяксу за Маттейса Де Лигта 80 млн евро, 13 из которых – это возможные бонусы, сообщает Tuttosport.

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Зарплата 19-летнего защитника составит 7,5 млн евро и также может вырасти до 12 млн, что будет зависеть от его успехов в туринском клубе.

Напомним, по данным СМИ, о трансфере нидерландца Ювентус объявит в ближайшее время.

В прошлом сезоне Ередивизи капитан Аякса провел 33 матча, в которых отметился тремя голами и совершил столько же ассистов.

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