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Де Лигт в Ювентус: сумма трансфера может вырасти до 80 млн евро

00:13 7 Читати українською
Де Лигт в Ювентус: сумма трансфера может вырасти до 80 млн евро
Маттейс Де Лигт / Фото Voetbalprimeur - Ередивізі

Аякс намерен хорошо заработать на трансфере своего защитника Маттейса Де Лигта.

Ювентус может заплатить Аяксу за Маттейса Де Лигта 80 млн евро, 13 из которых – это возможные бонусы, сообщает Tuttosport.

"Он еще не перешел в клуб, а уже хочет уйти", – ПСЖ отказался включать в контракт Де Лигта пункт о сумме отступных

Зарплата 19-летнего защитника составит 7,5 млн евро и также может вырасти до 12 млн, что будет зависеть от его успехов в туринском клубе.

Напомним, по данным СМИ, о трансфере нидерландца Ювентус объявит в ближайшее время.

В прошлом сезоне Ередивизи капитан Аякса провел 33 матча, в которых отметился тремя голами и совершил столько же ассистов.

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