Ювентус сделал интересное предложение Челси по Сарри – туринцы готовы отдать своего игрока за тренера

Итальянский и английский клубы ищут различные варианты перехода Маурицио Сарри.

Челси может объявить о расторжении контракта с итальянцем уже сегодня, сообщает Football Italia.

Сарри: Я не буду предателем, если возглавлю Ювентус

При этом Ювентус может получить наставника победителя Лиги Европы бесплатно. Туринцы сделают "синим" скидку за полугодовую аренду форварда Гонсало Игуаина, которая обошлась Челси в 9 миллионов евро. Чемпион Италии надеется, что лондонцев удовлетворит такой вариант соглашения и они все же отпустят Сарри на родину.

Саутгейт прокомментировал слухи относительно своего назначения в Челси

Напомним, аргентинский нападающий начинал сезон 2018/19 в составе Милана, но зимой перешел к "аристократам".