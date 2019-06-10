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Ювентус сделал интересное предложение Челси по Сарри – туринцы готовы отдать своего игрока за тренера

11:23 29 Читати українською
Ювентус сделал интересное предложение Челси по Сарри – туринцы готовы отдать своего игрока за тренера
Маурицио Сарри / Reuters

Итальянский и английский клубы ищут различные варианты перехода Маурицио Сарри.

Челси может объявить о расторжении контракта с итальянцем уже сегодня, сообщает Football Italia.

Сарри: Я не буду предателем, если возглавлю Ювентус

При этом Ювентус может получить наставника победителя Лиги Европы бесплатно. Туринцы сделают "синим" скидку за полугодовую аренду форварда Гонсало Игуаина, которая обошлась Челси в 9 миллионов евро. Чемпион Италии надеется, что лондонцев удовлетворит такой вариант соглашения и они все же отпустят Сарри на родину.

Саутгейт прокомментировал слухи относительно своего назначения в Челси

Напомним, аргентинский нападающий начинал сезон 2018/19 в составе Милана, но зимой перешел к "аристократам".

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