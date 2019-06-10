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Ювентус зробив цікаву пропозицію Челсі щодо Саррі – туринці готові віддати свого гравця за тренера

11:23 825 Читать на русском
Ювентус зробив цікаву пропозицію Челсі щодо Саррі – туринці готові віддати свого гравця за тренера
Мауріціо Саррі / Reuters

Італійський та англійський клуби шукають різні варіанти переходу Мауріціо Саррі.

Челсі може оголосити про розірвання контракту з італійцем вже сьогодні, повідомляє Football Italia.

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При цьому Ювентус може отримати наставника переможця Ліги Європи безкоштовно. Туринці зроблять "синім" знижку за піврічну оренду форварда Гонсало Ігуаїна, яка обійшлася Челсі в 9 мільйонів євро. Чемпіон Італії сподівається, що лондонців задовольнить такий варіант угоди і вони все ж відпустять Саррі на батьківщину.

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Нагадаємо, аргентинський нападник починав сезон 2018/19 у складі Мілана, але взимку перейшов до "аристократів".

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Трансфери Челсі Челсі Ювентус Ювентус Італія Мауріціо Саррі Мауріціо Саррі Гонсало Ігуаїн Гонсало Ігуаїн
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