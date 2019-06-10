Ювентус зробив цікаву пропозицію Челсі щодо Саррі – туринці готові віддати свого гравця за тренера

Італійський та англійський клуби шукають різні варіанти переходу Мауріціо Саррі.

Челсі може оголосити про розірвання контракту з італійцем вже сьогодні, повідомляє Football Italia.

Саррі: Я не буду зрадником, якщо очолю Ювентус

При цьому Ювентус може отримати наставника переможця Ліги Європи безкоштовно. Туринці зроблять "синім" знижку за піврічну оренду форварда Гонсало Ігуаїна, яка обійшлася Челсі в 9 мільйонів євро. Чемпіон Італії сподівається, що лондонців задовольнить такий варіант угоди і вони все ж відпустять Саррі на батьківщину.

Саутгейт прокоментував чутки щодо свого призначення в Челсі

Нагадаємо, аргентинський нападник починав сезон 2018/19 у складі Мілана, але взимку перейшов до "аристократів".