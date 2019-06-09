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Саутгейт прокомментировал слухи относительно своего назначения в Челси

16:35 10 Читати українською
Саутгейт прокомментировал слухи относительно своего назначения в Челси
Гарет Саутгейт / Reuters

Главный тренер сборной Англии оценил вероятность смены места работы.

Наставник "трех львов" хочет продолжить работу с национальной командой.

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"Слухи о Челси? Нет, я предан сборной Англии, все просто. Мне не нужно перестраховываться и иметь какие-то варианты. В этот момент я не покину сборную Англии, чтобы устроиться на любую другую работу.

У меня на уме только одно – следующим летом у нас чемпионат Европы. Команде нужно продолжать совершенствоваться", – цитирует Саутгейта Guardian.

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Напомним, сборная Англии потерпела поражение от Нидерландов и прекратила борьбу за победу в Лиге наций на стадии полуфинала.

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