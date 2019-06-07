Сарри: Я не буду предателем, если возглавлю Ювентус

Главный тренер Челси Маурицио Сарри не считает переход в Ювентус предательством для болельщиков Наполи.

"Кто предатель? Тот, кто отдает предпочтение личным целям над коллективными.

"Не предавай людей", – болельщики Наполи призывают Сарри не возглавлять Ювентус

Неаполитанцы знают, как сильно я их люблю. Последний сезон я провез за рубежом, чтобы не работать в итальянских клубах. Наша профессия ведет нас разными путями, но отношение к делу не меняется. Что значит верность? А если в один день клуб уволит тебя?

Например, многие игроки меняли миланские клубы. Конечно, лучше не делать ничего такого, но за карьеру может случиться что угодно", – рассказал Сарри в интервью Vanity Fair.

Напомним, Сарри возглавлял Наполи с 2015 по 2018 годы. Сезон 2018/19 Маурицио провел во главе Челси, но появились слухи о возможном назначении специалиста на должность главного тренера Ювентуса.

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