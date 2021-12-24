"Ювентус с Роналду имел шанс на победу в Лиге чемпионов в первом сезоне после приезда Криштиану. Тогда я был в Париже и не мог понять, что с ними произошло. Когда я вернулся, мы провели много времени с Криштиану, мы хорошо работали, но я думаю, что Ювентус потерял командную ДНК.

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Мы выходили в финалы, потому что у нас была опытная команда, но прежде всего мы были единым целым, конкуренция за место в составе была очень высокой", – приводит слова Буффона TUDN.

Напомним, Роналду перебрался в Ювентус из Реала в 2018 году, где добыл два Скудетто, два Кубка и 1 Суперкубок Италии. Впрочем, Лига чемпионов осталась для "Старой синьоры" недостижимой.

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