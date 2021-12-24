"Ювентус з Роналду мав шанс на перемогу в Лізі чемпіонів у першому сезоні після приїзду Кріштіану. Тоді я був у Парижі і не міг зрозуміти, що з ними трапилося. Коли я повернувся, ми провели багато часу з Кріштіану, ми добре працювали, але я думаю, що Ювентус втратив командну ДНК.

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Ми виходили у фінали, тому що у нас була досвідчена команда, але, перш за все, ми були єдиним цілим, конкуренція за місце у складі була дуже високою", – наводить слова Буффона TUDN.

Нагадаємо, Роналду перебрався до Ювентуса з Реала у 2018 році, де здобув два Скудетто, два Кубки та 1 Суперкубок Італії. Втім, Ліга чемпіонів залишилась для "Старої синьйори" недосяжною.

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