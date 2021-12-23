Ювентус и Барселона до сих пор не могут компенсировать потерю двух легенд, которые тащили атаку на своих плечах.

Криштиану Роналду и Лионель Месси завершили 2021 год главными бомбардирами своих бывших команд, сообщает ESPN.

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Обе суперзвезды ушли еще летом, однако ни одному экс-партнеру не хватило 4 дополнительных месяцев нового сезона, чтобы вырваться на первое место. Роналду в 2021-м успел наколоть за Ювентус 20 голов, Месси же оставил Барселоне на прощание 28 точных ударов.

Напомним, португальца за смешные 15 млн евро подписал МЮ, а Лео перешел в ПСЖ свободным агентом.

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