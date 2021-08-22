Нападающий Ювентуса Криштиану Роналду начал матч против Удинезе на скамейке запасных.

Криштиану Роналду обратился к тренерскому штабу Массимилиано Аллегри с просьбой оставить мимо стартового состава на поединок первого тура Серии А против Удинезе, сообщает журналист Фабрицио Романо в Twitter.

Аллегри: Роналду сказал мне, что остается в Ювентусе

36-летний португалец намерен покинуть "Старую Синьору" до завершения трансферного окна. Юве пока не получал никаких официальных запросов по Кришу.

Действующий контракт Роналду с туринцами рассчитан до лета 2022-го. Ранее СМИ отмечали о возможном возвращении нападающего в Реал.

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