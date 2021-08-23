Останній тиждень трансферного вікна все ще може потішити кількома гучними переходами. Передусім, клуби можуть змінити Кріштіану Роналду і Кіліан Мбаппе.

Кріштіану Роналду все ще налаштований покинути Ювентус попри ще рік чинного контракту. У матчі 1-го туру Серії А проти Удінезе форвард попросив не ставити його в стартовий склад, а в Італії вже пояснюють такі дії португальця бажанням зменшити ризик отримання травми перед потенційним переходом. Ситуацією налаштований скористатися ПСЖ, який після підписання Ліонеля Мессі готовий підсилитися ще й 36-річним португальцем.

У переході Кріштіану в Париж зацікавлений і Реал, який все ще сподівається переманити Кіліана Мбаппе. Очікується, що 30 серпня (після старту перерви на матчі збірних) "вершкові" зроблять французам останню пропозицію щодо трансферу чемпіона світу за 130-170 млн євро. Нассер Аль-Хелаїфі прагне сформувати атаку мрії у складі Неймара, Роналду та Мессі, заради чого начебто готовий попрощатися з 22-річним Мбаппе, інформує AS.

Відповідно, Роналду своїм бажанням піти з Ювентуса може спровокувати ефект доміно, який дозволить досягти бажаного і Реалу, і ПСЖ. Перші отримають омріяного Мбаппе, а парижани сформують тріо форвардів, якому позаздрить увесь світ. AS стверджує, що "Стара синьйора" готова відпустити Кріштіану, щоб зекономити кількадесят мільйонів зарплатні, а також почати перебудову команди, в яку повернувся Массіміліано Алелгрі.

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Підвищує вірогідність продажу Мбаппе і необхідність для ПСЖ отримати 185 млн євро, щоб вписатися в рамки фінансового фейр-плей. Юліана Дракслера продати поки не вдалося – відповідно, керівництво клубу заради Роналду може попрощатися з головним своїм активом. Сам Кріштіану готовий продовжити кар'єру саме в Парижі – варіанти із Ман Сіті чи Ман Юнайтед Роналду не цікавлять.

Зауважимо, трансферне вікно в топ-чемпіонатах Європи зачиниться 1 вересня. Незадовго до цього – 26 серпня – ПСЖ, Ювентус і Реал дізнаються своїх суперників у груповому турнірі Ліги чемпіонів 2021/22.

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