Торино дал грандиозный бой Ювентусу на его поле в матче 24-го тура Серии А, но поражения не избежал (2:4). Отчет читайте на "Футбол 24".

Туринское дерби имело не только принципиальное значение для Юве и Торино. Матч был важным и с турнирной точки зрения – победитель поднялся бы на седьмое место, в зону Лиги конференций – а дальше можно было бы и о чем-то большем задуматься.

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Первый тайм превзошел все ожидания. Торино открыл счет уже на 122-й секунде вследствие подачи с углового, которую сбросили на Карамо. Оказавшись перед Щенсны в полном одиночестве, Ян расстрелял ворота с нескольких метров. Это был самый быстрый гол в истории туринского дерби в Серии А.

Ювентус отыгрался на 16-й благодаря прорыву Костича по левому флангу и навесу на Куадрадо – с ним тоже никто не играл. 1:1! После этого игра несколько успокоилась, вновь взорвавшись аж перед перерывом. В частности, на 40-й минуте Щенсны достал мяч из дальней девятки после удара Санабрии головой, а на 43-й все тот же Санабрия замкнул прострел от Илича. И это был гол!

Правда, всего через три минуты "Старая синьора" отыгралась во второй раз. Ди Мария выполнил навес с углового, Данилу головой пробил в штангу, а затем сыграл на добивании – 2:2! Именно с этим счетом команды и отправились отдыхать. Столько голов в первом тайме дерби не видело с 1995 года.

Сразу после перерыва команды снова устроили размен. Так, на 49-й минуте Миранчук с правого края штрафной закрутил мяч под левую стойку, немного не попав. Ювентус ответил контратакой на 50-й, эффектно раскатав всю оборону Торино – в завершении эпизода Влахович вышел один на один с голкипером и пробил мимо него. Гостей спасла перекладина!

Еще через несколько минут Душан опасно замыкал угловой (над воротами). "Быки" огрызнулись двумя супермоментами. На 63-й минуте Синго получил проникающую передачу от Миранчука, качнул Костича и бахнул в ближний угол. Мяч попал во внешнюю сторону сетки. На 67-й же Линетти получил пас пяткой от друга Малиновского и эффектно пробил из пределов штрафной – мяч летел в дальнюю девятку, однако попал в перекладину!

В конце концов, эти качели завершились голом Ювентуса на 71-й минуте. В очередной раз в дерби сработал стандарт. Кьеза, который только что вышел на поле, подал с углового, а Бремер головой отправил мяч под левую стойку. 3:2! Экс-центрбек Торино смачно отпраздновал взятие ворот.

Между этими эпизодами на поле появился Погба. Это был его первый с апреля 2022 года выход на поле в официальном матче. Особо помочь атаке Юве француз не смог, но команда справилась с без него. На 81-й минуте Костич подал со штрафного, а Рабьо пробил головой метров с трех – 4:2! Это была капитуляция Торино.

В компенсированное время прямым ударом со стандарта мог отличиться и Кьеза, но голкипер справился с ним. В конце концов, финальный свисток зафиксировал победу Ювентуса!

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