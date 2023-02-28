Кремонезе в рамках программы дня в 24-м туре Серии А создал одну из самых больших сенсаций недели. Отчет читайте на "Футбол 24".

Рома сделала то, чего не удавалось ни одной команде Серии А - проиграла Кремонезе. Римляне приехали за легкими тремя очками в матче против безнадежного аутсайдера, однако уже на 17-й минуте они пропустили гол. Вывести хозяев вперед удалось Франку Тсаджу 1:0!

Именно с этим счетом команды и отправились на перерыв. Кремонезе не выигрывал первый тайм в Серии А с 1996 года.

Еще до старта второго тайма "джалоросси" остались без тренера на бровке. Жозе Моуринью за претензии к арбитру получил удаление. Отыграться его подопечным удалось только на 71-й минуте усилиями Спинаццолы - впрочем, на 82-й Кремонезе заработал пенальти, который реализовал Чофани. 2:1!

Этот гол оказался последним во встрече. Кремонезе празднует первую победу в сезоне, а Рома теряет место в зоне ЛЧ.