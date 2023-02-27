"Это была очень большая возможность, и было невозможно сказать "нет". Когда руководство просит вас возглавить Ювентус, я думаю, что все захотели бы сказать "да". Я не думаю, что сделал что-то неправильно, у нас была цель попасть в Лигу чемпионов и выиграть Кубок.

Все совсем по-другому, когда ты игрок, тебе весело, потому что ты делаешь то, что тебе нравится. Когда ты тренер, тебе приходится управлять 30 разными игроками с 30 разными менталитетами. Это самое сложное – уметь управлять всеми одинаково, быть понятым и открытым со всеми. Я ничего не скрываю от своих футболистов и говорю им всегда все прямо в лицо", – цитирует Пирло Relevo.

Напомним, Андреа возглавил Ювентус летом 2020 года, не имея тренерского опыта. Под его руководством туринцы выиграли Кубок и Суперкубок Италии, но впервые за десять лет не смогли завоевать Скудетто. По завершении того сезона руководство решило уволить Пирло.

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