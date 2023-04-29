"Бьянконери" переживают трудный период в своей истории. Сначала у команды был неудачный старт под руководством Аллегри, затем снятие и возвращение 15 очков в результате коррупционного скандала. Руководство Ювентуса пытается подготовиться к изменениям, которые могут произойти летом.

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Как сообщает L'Equipe, "Старая Синьора" рассмотрит кандидатуру Игора Тудора, если Аллегри в межсезонье захочет покинуть клуб. Хорват для Ювентуса – родной человек. Он выступал в составе команды с 1998 по 2007 годы, а также являлся ассистентом Андреа Пирло в сезоне 2020/2021. После работы с Вероной Тудор завоевал уважение итальянских скептиков, так что не удивительно, что Ювентус обратил свое внимание именно на хорвата.

Это не в первый раз, когда слухи отправляют наставника Марселя в Италию. В марте Тудор опроверг информацию об интересе со стороны "бьянконери". Его контракт с Марселем, в котором выступает Руслан Малиновский, рассчитан до 2024 года. Руководство французского клуба предложит продление соглашения хорватскому наставнику, но переговоры начнутся только после завершения сезона.

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