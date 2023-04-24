Франция. Лига 1, 32 тур

Лион – Марсель – 1:2

Голы: Ляказетт, 68 – Ундер, 44, Гюсто, 90+1 (аг)

Малиновский вернулся в старт и много трудился

Два предыдущих матча Малиновский начинал на скамейке запасных. В поединке против Труа группа атаки Марселя отлично отработала без Руслана. Ситуация начала настораживать, однако сегодня украинец получил место в стартовом составе на "олимпийское" дерби с Лионом.

Лион больше контролировал мяч, потому приходилось немало отрабатывать на оборону. Команда Игоря Тудора традиционно включала персональный прессинг, а Малиновский играл против Толиссо. Выходило неплохо. Руслан плотно держал оппонента и выдвигался на перехваты. На первых минутах он отобрал мяч у чемпиона мира и отдал под удар Ундеру.

Малиновский действовал глубже обычного. Располагался под Алексисом и Ундером, опускаясь на одну линию с центрхавами. Украинец разогнал перспективную контратаку, не дошедшую до логического завершения. А еще вывел на ударную позицию Санчеса. Нанес два удара, которые потянули на 0.22xG. В середине первого тайма пробил после подбора (мяч срезался), затем приложился со штрафного метров с 25 (выше ворот).

На 83-й минуте Малиновского заменили. На основе неплохих цифр, статистические порталы вывели Руслану приличные оценки: SofaScore – 7.1, FotMob – 7.5.

Марсель заслуженно, но смешно переиграл Лион

Лион провалил первый тайм. Хозяева на старте встречи взяли мяч под контроль и, казалось, вели игру. Но владение было стерильным, моментов они не создавали, поэтому Марсель чувствовал себя комфортно и со временем стал ловить соперника на ошибках. Лион ушел на перерыв с одним ударом (по воротам Лопеша прилетело 8). Правда, очень хорошим. Ляказетт не замкнул прострел в пустой угол ворот.

Марсель заслуженно открыл счет. Санчес получил пас из глубины и пробил в голкипера, а Ундер успел на добивание. Во втором тайме ситуация была не столь радикальной, но все равно в пользу гостей. Шикарные моменты упустили Алексис и Ундер, плохо распорядился возможностями Клосс (в одном эпизоде вместо удара отдал неудачный пас, а в другом – с линии вратарской пробил в перекладину).

Лион тем временем нашел и использовал свой неочевидный шанс. Помог стандарт, после которого Толиссо оказался вдали от Малиновского. Корентен подал в штрафную, а Ляказетт выиграл там позицию и сравнял счет. "Ткачи" могли даже взять три очка, если бы Мало Гюсто на последних минутах лучше пробил из пределов 11-метровой отметки.

В компенсированное время все еще раз резко перевернулось. Мало Гюсто должен был стать героем, а стал антигероем. В штрафной Лиона возникла легкая паника, несколько рикошетов – мяч от Гюсто (выступающий в аренде с Челси) залетел в ворота. Марсель победил! Команда Малиновского набрала 67 очков и поднялась на второе место Лиги 1. Лион с 50 баллами идет седьмым.

Марсель потерял очки с середняком Лиги 1 – жалкая игра, тревожный сигнал и крохи для Малиновского