Малиновский отреагировал на очередную победу Марселя – клуб украинца претендует на выход в Лигу чемпионов
13:40 - Читати українською
Полузащитник Марселя Руслан Малиновский был эмоциональным после победы над Лионом в поединке 32-го тура Лиги 1.
Малиновский приобщился к победе Марселя над Лионом (2:1), отыграв полный матч. Украинец в своем Instagram лаконично подвел итоги встречи.
Безумная победа команды Малиновского в видеообзоре матча Лион – Марсель – 1:2
"Важные 3 пункта!!! Еще 6 финалов впереди, ребята, все вместе до конца", – написал Малиновский в заметке под фотографией.
Заметим, что эта победа позволила Марселю набрать 67 очков – отставание от ПСЖ составляет 8 пунктов.
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