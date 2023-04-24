Полузащитник Марселя Руслан Малиновский был эмоциональным после победы над Лионом в поединке 32-го тура Лиги 1.

Малиновский приобщился к победе Марселя над Лионом (2:1), отыграв полный матч. Украинец в своем Instagram лаконично подвел итоги встречи.

Безумная победа команды Малиновского в видеообзоре матча Лион – Марсель – 1:2

"Важные 3 пункта!!! Еще 6 финалов впереди, ребята, все вместе до конца", – написал Малиновский в заметке под фотографией.

Заметим, что эта победа позволила Марселю набрать 67 очков – отставание от ПСЖ составляет 8 пунктов.

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