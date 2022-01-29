Полузащитники Ювентуса Артур и Аарон Рэмзи могут покинуть туринский клуб в конце зимнего трансферного окна.

"Старая синьора" должна определиться с будущим Аарона Рэмзи до понедельника – в услугах игрока заинтересован Бернли, сообщает журналист Фабрицио Романо.

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Сам валлиец еще не дал согласия на переход. А вот аренда Артура в Арсенал провалилась, причины не разглашаются.

Рэмзи провел всего 5 матчей за туринцев в этом сезоне, а Артур сыграл в 15 поединках. На двоих им удалось совершить одно результативное действие – ассист бразильца в Кубке Италии.

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