Півзахисники Ювентуса Артур та Аарон Ремзі можуть покинути туринський клуб наприкінці зимового трансферного вікна.

Артур та Ремзі / фото з відкритих джерел

"Стара синьйора" має визначитись з майбутнім Аарона Ремзі до понеділка – у послугах гравця зацікавлений Бернлі, повідомляє журналіст Фабріціо Романо.

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Сам валлієць досі не дав згоди на перехід. А от оренда Артура в Арсенал провалилась, причини не розголошуються.

Додамо, що Ремзі провів лише 5 матчів за туринців у цьому сезоні, а Артур зіграв у 15 поєдинках. На двох їм вдалось зробити аж одну результативну дію – асист бразильця в Кубку Італії.

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