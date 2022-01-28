Туринский клуб завершил трансфер лучшего бомбардира Серии А 2021/22 (17 голов в 21-м матче). Душан Влахович прошел медосмотр и подписал контракт с Ювентусом. В новой команде серб будет выступать под 7-м номером, информирует официальный сайт "бьянконери".

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Финансовые детали сделки не разглашаются. Инсайдер Фабрицио Романо утверждает, что "фиалки" получат за центрфорварда 75 млн евро, а сам нападающий будет зарабатывать в Турине 7 млн евро за сезон. Соглашение рассчитано до 30 июня 2026 года.

Интересно, что Влахович подписал контракт со "Старой синьорой" в день своего рождения. Сегодня, 28 января, Душану исполнилось 22 года. Серб выступал за Фиорентину с 2018-го, перейдя из белградского Партизана за 2 млн евро. Его соглашение с "фиалками" было рассчитано до 30 июня 2023-го. Всего в футболке команды из Флоренции нападающий сборной Сербии сыграл 108 матчей – 49 голов и 8 ассистов.

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