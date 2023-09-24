Сассуоло победил Ювентус в пятом туре Серии А сезона 2023/24. Видео голов и обзор матча смотрите на "Футбол 24".

Для "бьянконери" матч против "черно-зеленых" начался с ошибки Войцеха Щенсны. Арман Лорьянте нанес удар из-за пределов штрафной площадки. Казалось, что голкипер Ювентуса зафиксировал мяч, но тот коварно выскользнул из рук, залетев в ворота от бедра. Преимущество Сассуоло удерживать долго не смог, и подопечные Аллегри отыгрались. Во втором тайме Ювентусу вновь пришлось сравнивать счет, но хозяева еще дважды сумели огорчить Щенсны. Четвертый гол привез Гатти, получив пас от голкипера, защитник решил отдать назад и попал в пустые ворота.

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"Бьянконери" после пяти туров набрали 10 баллов и находятся на четвертом месте. Сассуоло расположился на 11 строчке, имея шесть очков.

Напомним, Войцех Щенсны поддерживает Украину с начала полномасштабного вторжения.