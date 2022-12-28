Ювентус не будет даже слушать предложения, которые будут поступать о возможности трансфера Влаховича, сообщает журналист Мирко Ди Натале.

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"Ювентус не хочет слушать предложений по нему. Я не знаю, является ли Влахович центровой фигурой в проекте Аллегри, но он очень важен для Ювентуса", – заметил журналист.

К слову, Влахович сыграл в текущем сезоне в 17 поединках за Ювентус, в которых отличился 8 голами и 3 ассистами.

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