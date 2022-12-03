На днях форварда балканцев обвинили в похождениях с любимыми своих товарищей по сборной – Предрага Райковича и Неманьи Гуделя. Влахович в интервью опроверг эту информацию, затем добавил аргументов на поле.

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Представитель Ювентуса отличился голом, сделав счет 2:1 в матче третьего тура ЧМ против Швейцарии. Влахович не придумал ничего лучше, как схватиться за свой член перед десятками камер. Вероятно, это была категорическая просьба не вмешиваться в его личную жизнь.

Dusan Vlahović reaction after scoring… and after so many fake rumours about his private life. #Qatar2022 pic.twitter.com/N2od2me4vT — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) December 2, 2022

Заметим, что сам поединок вряд ли прибавил настроения Влаховичу. Сербы в итоге проиграли 2:3 и вылетели с чемпионата мира.

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