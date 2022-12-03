Звезда сборной Сербии схватился за член во время празднования гола – ответ на слухи об измене
Нападающий сборной Сербии Душан Влахович воспользовался возможностью резко отреагировать на сплетни о себе.
На днях форварда балканцев обвинили в похождениях с любимыми своих товарищей по сборной – Предрага Райковича и Неманьи Гуделя. Влахович в интервью опроверг эту информацию, затем добавил аргументов на поле.
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Представитель Ювентуса отличился голом, сделав счет 2:1 в матче третьего тура ЧМ против Швейцарии. Влахович не придумал ничего лучше, как схватиться за свой член перед десятками камер. Вероятно, это была категорическая просьба не вмешиваться в его личную жизнь.
Заметим, что сам поединок вряд ли прибавил настроения Влаховичу. Сербы в итоге проиграли 2:3 и вылетели с чемпионата мира.
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