Ювентус ухвалив категоричне рішення щодо продажу Влаховіча
11:35 - Читать на русском
Туринці хочуть зберегти в складі свою головну зірку.
Ювентус не буде навіть слухати пропозиції, які надходитимуть щодо можливості трансферу Влаховіча, повідомляє журналіст Мірко Ді Натале.
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"Ювентус не хоче слухати пропозицій щодо нього. Я не знаю, чи є Влаховіч центровою фігурою у проекті Аллегрі, але він дуже важливий для Ювентуса", – зауважив журналіст.
Додамо, що Влаховіч зіграв у поточному сезоні у 17 поєдинках за Ювентус, в яких відзначився 8 голами та 3 асистами.
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