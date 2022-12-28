Ювентус не буде навіть слухати пропозиції, які надходитимуть щодо можливості трансферу Влаховіча, повідомляє журналіст Мірко Ді Натале.

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"Ювентус не хоче слухати пропозицій щодо нього. Я не знаю, чи є Влаховіч центровою фігурою у проекті Аллегрі, але він дуже важливий для Ювентуса", – зауважив журналіст.

Додамо, що Влаховіч зіграв у поточному сезоні у 17 поєдинках за Ювентус, в яких відзначився 8 голами та 3 асистами.

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