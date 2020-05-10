toggle menu
Результаты
Турниры
Новости
  1. Футбол 24
  2. Новости футбола
  3. Италия
КОРОНАВИРУС ДИНАМО КИЕВ ШАХТЕР ГЕРМАНИЯ ОГНЕН ВУКОЕВИЧ

Ювентус предложил своего игрока включить в соглашение с Погба

19:05 19 Читати українською
Ювентус предложил своего игрока включить в соглашение с Погба
Пайе, Погба, Рабьо / Фото Daily Advent

Ювентус ищет способы для возвращения звезды Манчестер Юнайтед Поля Погба.

Ювентус попытается включить в соглашение с Манчестер Юнайтед своего хавбека Адриена Рабьо, сообщает Sportsmole.

Реал больше не интересуется Погба – мадридцы сфокусировались на двух талантах

Туринцы не слишком заинтересованы сохранить своего игрока. Адриен на правах свободного агента перешел в лагерь "Старой Синьоры", до этого он носил футболку ПСЖ.

В нынешнем сезоне Серии А Рабьо провел 17 матчей, но результативными действиями не отличался.

"Гей, жирний покидьку!": бомбардувальник Адебайо Акінфенва – габаритний форвард, який увійшов до Книги рекордів Гіннеса

blog_ava
"Гей, жирний покидьку!": бомбардувальник Адебайо Акінфенва – габаритний форвард, який увійшов до Книги рекордів Гіннеса
13:00
782
Теги
Трансферы Ювентуса Поль Погба Поль Погба Адриен Рабьо Адриен Рабьо Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед Ювентус Ювентус Италия Трансферы Трансферы Манчестер Юнайтед
Комментарии - 0
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter
powered by lun.ua
ВЫБОР РЕДАКЦИИ
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЕТ
4
час
:
17
мин
Сельта
23:55
Атлетико
Новости
Все новости
Все новости

Ми використовуємо Куки ! Що це таке ?

Залиште відгук