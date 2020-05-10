Ювентус предложил своего игрока включить в соглашение с Погба

Ювентус ищет способы для возвращения звезды Манчестер Юнайтед Поля Погба.

Ювентус попытается включить в соглашение с Манчестер Юнайтед своего хавбека Адриена Рабьо, сообщает Sportsmole.

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Туринцы не слишком заинтересованы сохранить своего игрока. Адриен на правах свободного агента перешел в лагерь "Старой Синьоры", до этого он носил футболку ПСЖ.

В нынешнем сезоне Серии А Рабьо провел 17 матчей, но результативными действиями не отличался.

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