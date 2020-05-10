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"Гей, жирний покидьку!": бомбардувальник Адебайо Акінфенва – габаритний форвард, який увійшов до Книги рекордів Гіннеса

13:00 7277 Читать на русском
"Гей, жирний покидьку!": бомбардувальник Адебайо Акінфенва – габаритний форвард, який увійшов до Книги рекордів Гіннеса
Адебайо Акінфенва
Олег Бабій Олег Бабій

"Футбол 24" розповідає про унікального гравця, суперзірку неелітних дивізіонів Англії. 10 травня йому виповнилося 38 років.

"Мій секрет простий – качалка і багато вуглеводів" (с) Адебайо Акінфенва

Чи багатьох ви знаєте футболістів, які б виступали у четвертому за силою дивізіоні національного чемпіонату, але при цьому мали понад 200 тисяч фоловерів у Twitter, серед яких – легенди АПЛ Девід Сімен, Роббі Фаулер, Дітмар Хаманн, Джиммі Буллард? Акінфенва – саме з таких. Його Віком Вондерерс не хапає зірок із неба – міцний середняк Ліги 2. Проте в Англії немає такого вболівальника, який нічого б не чув про Адебайо.

Все просто – при зрості 180 сантиметрів його маса становить 102 кілограми, а іноді сягала навіть 108. Уявіть собі на секундочку цю брилу, незламний таран, який змітає усе на своєму шляху. Попри специфічні особливості антропометрії, яка більше годиться для регбі, а не футболу, Акінфенва, варто віддати належне, дуже вміло використав власну фігуру, зробивши собі на ній Ім’я.

Акінфенва

Він народився у Лондоні, в сім'ї вихідців із Нігерії. Батько сповідував іслам, мати – ревна християнка. Спершу малий тяжів до батькових пріоритетів, але згодом охрестився. Біблія досі є для нього настільною книгою, а недільні Богослужіння він відвідує не менш сумлінно, ніж тренування своєї команди.

У футбол Акінфенва прийшов на початку "нульових". Він ще нічого не досягнув, а вже мав агента, який, зателефонувавши у кілька клубів, прилаштував юнака у… литовський Атлантас із Клайпеди. Тут британський ноунейм забив парочку голів, один із яких – у переможному для його команди фіналі Кубка Литви. Тим не менше, перебування у Прибалтиці стало для Адебайо шоком. Із трибун темношкірого форварда обзивали не лише "жирною тушею", але й "смердючим нігером". Расизму він стерпіти не міг.

"У Лондоні, де я народився і виріс, мене не ображав ніхто. Речі, з якими я зіткнувся у Литві, стали відвертим нахабством", – підсумував Акінфенва.

Спакувавши речі, футболіст переїхав поближче до дому – в Уельс, де поповнив склад клубу Баррі Таун. Так, це саме той Баррі Таун, який отримав від київського Динамо 10 голів за сумою двох кваліфікаційних матчів Ліги чемпіонів 1998/99. Таранний форвард став чемпіоном та володарем Кубка Уельсу і знову зайнявся пошуками команди – Баррі Таун збанкрутував.

Упродовж двох років Акінфенва змінив 5 клубів, аж нарешті знайшов затишну гавань у Торкі Юнайтед. Тут він забивав у кожному другому матчі і за підсумками сезону став трансферною ціллю Суонсі. "Лебеді" виклали за чудернацького футболіста 85 тисяч фунтів. На "Ліберті Стедіум" Адебайо провів два сезони, проте справжній розквіт його кар'єри настав згодом – у клубах Нортгемптон Таун, Джилінгем та Вімблдон.

Акінфенва

Зокрема, у 2013-му Акінфенва зіграв на легендарному "Вемблі" – його Нортгемптон боровся у плей-офф 4-го дивізіону. Саме тоді англієць нігерійського походження прославився на всю країну. Його розривали на інтерв’ю, запрошували у студії телевізійних шоу, а Daily Mail навіть запропонував футболісту вести у них колонку.

Так, навіть у рідній країні Акінфенва часто чув на свою адресу фрази на кшталт "Гей, жирний покидьку!" Але він звик відповідати ділом, раз за разом доводити, що його бойова маса – це не жир, а гора м'язів. Упродовж багатьох років Адебайо сумлінно працює у тренажерному залі. Ба, навіть одноклубників неодноразово дивував, виходячи на розминку із гантелями.

Голи у нього поставлені на конвеєр. Акінфенва вже давно перетнув гросмейстерську позначку у 100 м'ячів, і продовжує покращувати свою статистику. Регулярно забиває головою, причому, досить часто – навіть не вистрибуючи. Просто вміло обирає позицію, а захисники не спроможні посунути його корпусом і рикошетять від могутнього тіла, як кульки з пінопласту. Маючи такі вражаючі габарити, наш герой дуже корисний у підігруванні – виконує роль "стінки". Коли ж суперники подають кутовий, Акінфенва перекриває кут на ближній стійці – ніяка миша не прошмигне.

Вже не перший рік форвард фігурує у футбольному симуляторі FIFA. Акінфенва навіть увійшов до Книги рекордів Гіннеса як перший, хто 6 років поспіль визнається у цій грі найсильнішим футболістом. І тут не посперечаєшся! Варто сказати, що у качалці він жме 200-кілограмову штангу – звідти не так вже й далеко до абсолютного світового рекорду. У вересні, забивши черговий м'яч за Віком Вондерерс, 35-річний Адебайо підхопив одноклубника, завантажив собі на спину, наче мішок із картоплею, і почав присідати раз за разом. Справжній Звір!

Акінфенва

Отримавши широке визнання, Акінфенва запустив власні бренди одягу – "Beast Mode" і "Haha" (висміює стереотипи щодо нестандартних пропорцій тіла). Можна впевнено сказати, що бізнес приніс цьому хлопцеві значно солідніші гроші, ніж футбол. А не так давно розійшлася із друкарень автобіографічна книга Адебайо під назвою "The Beast. My Story”.

Було б дивно, якби настільки сильний атлет не спробував щастя у боксі. Акінфенва регулярно спарингує, а почувши про наміри Ріо Фердінанда вийти в ринг, зробив амбіційну заяву.

"Ріо – легенда, і він мій. Я аплодую йому і ціную його настрій. Якщо він цього захоче, я зможу вийти з ним на ринг. Можливо, ми проведемо цей бій пізніше, коли завершу кар'єру, але, гадаю, я відправлю його спати".

Усе життя Акінфенва вболівав за Ліверпуль, а його улюбленим гравцем був Джон Барнс. Після закриття літнього трансферного вікна нескромний форвард скромного Вікома звернувся до мерсисайдців: "Клопп повинен був підписати мене! Мені потрібні швидкісні партнери. У Мане, Фірміно і Салаха є ця неймовірна швидкість. Якщо ви поставите мене з такими гравцями і будете подавати у штрафний майданчик, я забиватиму. Мій тренер знає, що я люблю Ліверпуль, і він без проблем відпустив би мене".

Why not? На це було б дуже цікаво подивитися – як мінімум.

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