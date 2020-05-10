Ювентус запропонував свого гравця включити в угоду з Погба

Ювентус шукає способи для повернення зірки Манчестер Юнайтед Поля Погба.

Ювентус спробує включити в угоду з Манчестер Юнайтед свого хавбека Адріена Рабйо, повідомляє Sportsmole.

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Туринці не надто зацікавлені зберегти свого гравця. Адріен на правах вільного агента приєднався до "Старої Синьйори", до цього він носив футболку ПСЖ.

У нинішньому сезоні Серії А Рабйо провів 17 матчів, але результативними діями не відзначався.

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