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Ювентус запропонував свого гравця включити в угоду з Погба

19:05 587 Читать на русском
Ювентус запропонував свого гравця включити в угоду з Погба
Матюйді, Рабйо, Роналду, Бентанкур / Фото AFP

Ювентус шукає способи для повернення зірки Манчестер Юнайтед Поля Погба.

Ювентус спробує включити в угоду з Манчестер Юнайтед свого хавбека Адріена Рабйо, повідомляє Sportsmole.

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Туринці не надто зацікавлені зберегти свого гравця. Адріен на правах вільного агента приєднався до "Старої Синьйори", до цього він носив футболку ПСЖ.

У нинішньому сезоні Серії А Рабйо провів 17 матчів, але результативними діями не відзначався.

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Теги
Трансфери Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед Трансфери Ювентуса Поль Погба Поль Погба Адріен Рабйо Адріен Рабйо Ювентус Ювентус Італія Трансфери Манчестер Юнайтед
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