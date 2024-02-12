Ювентус в рамках 24-го тура итальянской Серии А 2023/24 потерпел домашнее поражение от Удинезе (0:1). Отчёт о матче читайте на "Футбол 24".

Ювентус проиграл Интеру в предыдущем туре, но отставание от первой позиции еще можно было отыграть. Не хватало всего семь очков. По крайней мере, это возможно в теории – на практике же туринцы рисковали пропустить вперед Милан, который отставал на один зачетный балл.

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Именно поэтому "бьянконери" необходимо было побеждать Удинезе. Благо, поединок проходил в Турине. Никто не надеялся не феерию подопечных Массимо Аллегри (его футбол является антонимом к слову "феерия"), но победу ожидали – все же, в гости приехала 17 команда чемпионата. Только вот фриульцам забыли сообщить, что они сегодня должны проиграть.

Ювентус владел мячом 71% чауса, нанес вдвое больше ударов и имел в два раза выше показатель ожидаемых голов, но забить удалось аж на 60-й минуте – это Милик вколотил сферу в сетку. Впрочем, взятие ворот отменили из-за выхода "круглого" за пределы поля. Что наиболее важно, хозяева горели на тот миг со счетом 0:1.

Удинезе вышел вперед еще на 25-й минуте усилиями Джанетти. Защитники "Старой синьоры" не смогли выбить подачу со стандарта (гостям помог удачный чирк головой в исполнении Лукки), причем Алекс Сандро сбросил мяч на соперника – тот забивал с четырех метров.

Времени отыграться было достаточно, но Ювентус так и не сделал этого. Финальный свисток зафиксировал минимальную победу Удинезе. Фриульцы прервали 5-матчевую безвыигрышную серию и оторвались от зоны вылета на три очка. Ювентус же проиграл второй раз подряд, а в целом команда не знает триумфов в течение трех туров.

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