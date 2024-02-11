Стефано Пиоли провел 220 матч во главе Милана, сравнявшись по этому показателю с Арриго Сакки. Впереди тоже только легенды – Нилс Лидхольм, Фабио Капелло, Нерео Рокко и Карло Анчелотти. Такой юбилей желательно было бы отметить победой. К тому же Милан не мог дома обыграть Наполи в рамках Серии А уже более 9 лет – с декабря 2014.

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Оппонент Пиоли выбрал довольно примитивный способ помешать планам "россонери". Вальтер Мадзарри перевел Наполи на игру в пять защитников, к которым добавил еще три опорника. В атаке должен был творить Хвича, а Симеоне – помогать. Мало того, что примитивно, да еще и ничего не сработало. Фактически Наполи просто отказался даже от возможности атаковать.

Жертва ради обороны оказалась напрасной. Леау и Тео разорвали даже такую массированную защиту. Португалец забросил на француза, который ворвался за спины защитникам и без проблем переиграл голкипера. Через несколько минут Рафа мог удваивать преимущество. Вингер Милана пытался закрутить под дальнюю штангу, но Голлини совершил эффектный сейв.

Наставник Наполи признал свою ошибку и после перерыва перестроил команду на 4-3-3. Стало лучше, но не настолько, чтобы создать серьезные проблемы сопернику. Во втором тайме мы видели довольно равную игру. Правда, атаки Милана все равно были острее. Проблема в том, что они больше выпрашивали пенальти, чем пытались довести дело до конца самостоятельно.

На последней минуте матча Милан был очень близок к пропущенному мячу. Просто не нашлось никого, кто бы смог укротить хаос в штрафной площади точным ударом. Политано попытался вторым темпом – Меньян спас. Арбитры еще и пересмотрели эпизод по пенальти, но так и не назначили. Хозяева спокойно довели дело до победы. Милан приблизился к Ювентусу в турнирной таблице на расстояние в одно очко. Наполи остается на девятой строчке.