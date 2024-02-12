Ювентус програв Інтеру у попередньому турі, але відставання від першої позиції ще можна було відіграти. Бракувало всього сім очок. Принаймні, це можливо у теорії – на практиці ж туринці ризикували пропустити уперед Мілан, який відставав на один заліковий бал.

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Саме тому "б'янконері" необхідно було перемагати Удінезе. Благо, поєдинок проходив у Турині. Ніхто не сподівався не феєрію підопічних Массімо Аллегрі (його футбол є антонімом до слова "феєрія"), але перемогу очікували – все ж, у гості приїхала 17 команда чемпіонату. Тільки от фріульцям забули повідомити, що вони сьогодні мають програти.

Ювентус володів м'ячем 71% чаусу, завдав вдвічі більше ударів і мав у два рази вищий показник очікуваних голів, але забити вдалося аж на 60-й хвилині – це Мілік вколотив сферу в сітку. Втім, взяття воріт скасували через вихід "круглого" за межі поля. Що найбільш важливо, господарі горіли на ту мить з рахунком 0:1.

Удінезе вийшов уперед ще на 25-й хвилині зусиллями Джанетті. Захисники "Старої синьйори" не змогли вибити подачу зі стандарту (гостям допоміг вдалий чирк головою у виконанні Лукки), причому Алекс Сандро скинув м'яч на суперника – той забивав з чотирьох метрів.

Часу відігратись було вдосталь, але Ювентус так і не зробив цього. Фінальний свисток зафіксував мінімальну перемогу Удінезе. Фріульці перервали 5-матчеву безвиграшну серію та відірвались від зони вильоту на три очки. Ювентус же програв вдруге поспіль, а загалом команда не знає тріумфів протягом трьох турів.

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