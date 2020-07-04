Ювентус потерпел провал в попытке обмена хавбеками с Тоттенхэмом

Ювентус продолжает работу над усилением среднего звена.

Туринцы предлагали Тоттенхэму Аарона Рэмзи в обмен на Танге Ндомбеле, информирует Telegraph.

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Валлиец присоединился к чемпионам Италии год назад, однако стабильным игроком основы не стал. Дела Ндомбеле в Лондоне выглядят еще хуже. Дебютный сезон француза в Тоттенхэме испорчен травмами, а после прихода Жозе Моуринью хавбек почти не получает место в старте. Впрочем, наставник "шпор" не спешит ставить крест на 23-летнем игроке. Тоттенхэм отверг любую возможность такого обмена с Ювентусом.

Добавим, что Ндомбеле провел 20 матчей в текущей АПЛ, отличился 2 голами и 2 ассистами. Статистика Рэмзи – 3 гола и один ассист в 18 поединках Серии А.

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