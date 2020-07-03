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Гризманн может оказаться в Ювентусе, – Rai

3 июля 19:56 - Читати українською
Гризманн может оказаться в Ювентусе, – Rai
Антуан Гризманн / EFE

Нападающий испанской Барселоны Антуан Гризманн может оформить неожиданный переход из команды Лионеля Месси в коллектив Криштиану Роналду.

Руководство "блаугранас" предложило Юве приобрести своего форварда, утверждает Rai.

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Барселона якобы уже начала переговоры со "Старой синьорой" относительно перехода Гризманна. Частью сделки также может стать дуэт туринцев – центрхав Адриен Рабьо и вингер Дуглас Коста. Помочь трансферу могут хорошие отношения между клубами, которые недавно провернули обмен Артура на Пьянича.

В нынешнем сезоне Антуан Гризманн провел 43 матча во всех турнирах, в которых забил 14 мячей и отдал 4 результативные передачи. Наставник каталонцев Кике Сетьен в последнее время игнорирует чемпиона мира, выпуская 29-летнего француза лишь на последние минуты матчей.

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