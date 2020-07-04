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Ювентус зазнав провалу у спробі обміну хавбеками з Тоттенхемом

4 липня 10:55 - Читать на русском
Ювентус зазнав провалу у спробі обміну хавбеками з Тоттенхемом
Роналду та Ремзі / Getty Images

Ювентус продовжує роботу над підсиленням середньої ланки.

Туринці пропонували Тоттенхему Аарона Ремзі в обмін на Танге Ндомбеле, інформує Telegraph.

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Валлієць приєднався до чемпіонів Італії рік тому, однак стабільним гравцем основи не став. Справи Ндомбеле в Лондоні виглядають ще гірше. Дебютний сезон француза в Тоттенхемі зіпсований травмами, а після приходу Жозе Моурінью хавбек майже не отримує місце в старті. Втім, наставник "шпор" не поспішає ставити хрест на 23-річному гравцеві. Тоттенхем відкинув будь-яку можливість такого обміну з Ювентусом.

Додамо, що Ндомбеле провів 20 матчів у поточній АПЛ, відзначився 2 голами і 2 асистами. Статистика Ремзі – 3 голи та один асист у 18 поєдинках Серії А.

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Ювентус Ювентус Італія Англія Трансфери Аарон Аарон Ремзі Тоттенхем Тоттенхем Трансфери Ювентуса Танге Танге Ндомбеле
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