Ювентус столкнулся с непредсказуемыми кадровыми проблемами в преддверии матча за Суперкубок Италии против Интера.

Основной вратарь туринцев Войцех Щенсны не попадет даже в заявку, сообщает сайт Альфредо Педуллы.

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Поляк был одним из немногих игроков Ювентуса, до сих пор не вакцинированных. С 10 января Италия ввела обязательный сертификат вакцинации, без которого стадионы не могут посетить даже игроки. Щенсны уже получил первый укол, но согласно протоколу мог прибыть на арену всего за несколько минут до стартового свистка. Главный тренер Юве Массимилиано Аллегри решил не рисковать и сразу же предупредил, что в воротах будет стоять дублер Маттиа Перин.

Добавим, что Интер и Ювентус разыграют Суперкубок Италии завтра (12 января), начало в 22:00.

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