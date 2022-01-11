Ювентус курйозно втратив Щенсни на Суперкубок Італії – кіпер туринців надто довго "пручався" вакцині від коронавірусу
Ювентус зіткнувся з непередбачуваними кадровими проблемами напередодні матчу за Суперкубок Італії проти Інтера.
Основний воротар туринців Войцех Щенсни не потрапить навіть до заявки, інформує сайт Альфредо Педулли.
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Поляк був одним з небагатьох гравців Ювентуса, який досі не вакцинувався. З 10 січня Італія ввела обов'язковий сертифікат вакцинації, без якого стадіон не можуть відвідати навіть гравці. Щенсни вже отримав перший укол, але, згідно з протоколом, міг прибути на арену лише за кілька хвилин до стартового свистка. Головний тренер Юве Массіміліано Аллегрі вирішив не ризикувати і відразу попередив, що у воротах стоятиме дублер Маттіа Перін.
Додамо, що Інтер та Ювентус розіграють Суперкубок Італії завтра (12 січня), початок о 22:00.
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