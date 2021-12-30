На радарах чемпионов Италии оказались Мемфис Депай, Диего Коста и Дивок Ориджи, сообщает Tuttosport.

Капелло посоветовал Ювентусу топ-форварда на замену Дибале

Правда, со всеми вариантами есть отдельные проблемы. Депай летом станет свободным агентом, но главным претендентом на него считается Барселона. Коста разорвал контракт с Атлетико, поэтому его можно подписать бесплатно уже зимой. Впрочем, испанец будет просить очень большую зарплату. За Ориджи нужно бороться с клубами АПЛ – бельгиец почти не играет за Ливерпуль в текущем сезоне, однако все еще пользуется неплохим спросом на рынке.

Добавим, что Ювентус средне провел первую часть сезона – туринцы встретят новый год на шестой строчке Серии А.

7 "Золотих м'ячів" – на трансферному ринку: Барса, Реал, Баварія і Ман Сіті ризикують втратити лідерів у 2021-му