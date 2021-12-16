Для осуществления трансферов в январе туринцам необходимо сначала продать кого-то из своих игроков, информирует La Gazzetta dello Sport.

Малиновский может быть интересен Милану и Ювентусу, – скаут

Ювентус очень хочет подписать нового центфрорварда. К ранее упомянутым Влаховичу, Кавани и Скамакке присоединился Антони Марсьяль, который настроен покинуть МЮ. В составе "Старой синьоры" сейчас почти нет неприкосаемых, но 3 главных кандидата на выход уже известны – Артур, Рэмзи и Кулусевски. Первые двое постоянно травмированы, а 21-летний швед пользуется хорошим спросом на рынке и может пополнить бюджет клуба немалой суммой.

Добавим, что Ювентус идет только на седьмой строчке Серии А, но выиграл свою группу Лиги чемпионов. В 1/8 финала команда Аллегри вышла на Вильярреал.

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