Скаут Алекс Великих, работающий в Италии, оценил потенциал Руслана Малиновского. По его мнению, украинец еще не достиг вершины в Серии А.

"Руслан Малиновский стал брендом украинского футбола в Италии, заполнив ту нишу, которая осталась после окончания игровой карьеры Шевченко. Успехи Малиновского, прошедшего долгую дорогу на пути к успеху, показывают, что труд, характер и готовность к новым вызовам важны не менее, чем техника и тактика.

Малиновский – в символической сборной своей группы Лиги чемпионов

В Аталанту Руслан приходил полузащитником, но эволюционировал в игрока нападения, став одним из лучших футболистов Европы в этом амплуа. В сборной Украины его используют все ещё на другой позиции, чем в клубе, а от того его отдача несколько менее сильна. Конфликт, возникший у игрока с Петраковым в сборной, удалось потушить, и это здорово, ведь задача, стоящая по квалификации на чемпионат мира, должна быть решена силой всех своих лучших игроков.

Считаю, что для Руслана Малиновского наступает период, когда он может рассматривать и выбирать лучшее предложение из топ-клубов Италии и Европы. Уровень игры, возраст, опыт, приобретенный в Аталанте, делает игрока объектом желания клубов Англии, Испании и Италии. На мой взгляд, Серия А – это идеальный для Руслана чемпионат, и он может подумать о продолжении карьеры именно в этом чемпионате. Милан, Ювентус – это те клубы, которым, на мой взгляд, может быть интересен украинский футболист", – цитирует Великих Footboom.

В текущем сезоне 28-летний Малиновский забил 5 голов и отдал 1 ассист в 20-ти матчах. Аталанта занимает 3-е место в Серии А, однако вылетела из Лиги чемпионов, заняв третье место в группе.

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