Для здійснення трансферів у січні туринцям необхідно спочатку продати когось зі своїх гравців, інформує La Gazzetta dello Sport.

Маліновський може бути цікавий Мілану і Ювентусу, – скаут

Ювентус дуже хоче підписати нового центфрорварда. До раніше згаданих Влаховіча, Кавані і Скамакки приєднався Антоні Марсьяль, який налаштований покинути МЮ. У складі "Старої синьйори" зараз майже немає недоторканних, але 3 головні кандидати на вихід вже відомі – Артур, Ремзі і Кулусевскі. Перші двоє постійно травмовані, а 21-річний швед користується хорошим попитом на ринку і може поповнити бюджет клубу чималою сумою.

Додамо, що Ювентус йде лише на сьомій сходинці Серії А, але виграв свою групу Ліги чемпіонів. В 1/8 фіналу команда Аллегрі вийшла на Вільяреал.

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